Tha taigh-smocaidh Salar ann an Uibhist a Deas a' gluasad a Bheinn nam Fadhla, agus a' cruthachadh chosnaidhean le leudachadh a thoirt air an stuth a tha iad a' dèanamh.

Thèid obair-sgeadachaidh a dhèanamh air an togalach a tha a' chompanaidh air a cheannach, agus thathas an dòchas fosgladh as t-Samhradh an ath-bhliadhna.

Tha an aithris seo aig Shona NicDhòmhnaill.