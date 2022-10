'S e am Mòd ann am Peairt a' chiad Mhòd slàn ann an trì bliadhna is Covid air buaidh a thoirt air anns na bliadhnaichean mu dheireadh.

Tha àireamh nan co-fharpais sìos air an àbhaist, 's tha an Comunn Gàidhealach ag ràdh gur e buaidh mhaireannach Chovid as coireach.

Ach tha an Comunn dòchasach gun till na h-àireamhan is gum bi fìor dheagh Mhòd ann am Peairt am-bliadhna.