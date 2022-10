Liz Truss

Tha am Prìomhaire air a bhith os cionn coinneimh den Chaibineat aice an-diugh às dèidh dhi a thighinn fo uallach mhòr na dreuchd a-rithist an-dè. Thuirt i an-raoir gun robh i duilich airson mhearachdan a rinneadh le poileasaidhean eaconomach, ag ràdh gun deach iad "ro fhada, ro luath" leotha. Chaidh cur às do mhòran de na nochdadh anns a' bhuidseat bheag bho chionn beagan sheachdainean, leis an t-Seansalair ùr Jeremy Hunt an-dè. Thuirt Liz Truss an-raoir gur i fhathast a bhiodh mar phrìomhaire ge-tà, nuair a bhiodh an ath thaghadh coitcheann ann. Tha mòran a' cur teagamh ann an sin ge-tà.

Gearraidhean

Tha a' bhuidheann bheachdachaidh an Resolution Foundation air beachd a nochdadh gum bi na gearraidhean air an do bhruidhinn an Seansalair an-dè a' cheart cho domhain 's a bha feadhainn às dèidh staing an ionmhais ann an 2008. Leis mar a tha Jeremy Hunt am beachd stad a chur air an taic shònraichte le prìsean connaidh sa Ghiblean, tha an Resolution Foundation ag ràdh gum bi mòran a th' air tuarastal meadhanach àrd nach bi air chomas pàigheadh airson gas agus dealain an ath-bhliadhna.

A&E

Tha euslaintich fhathast a' feitheamh ùine mhòir airson cùram fhaighinn ann na roinnean tubaiste is èiginn na h-Alba. Anns an fhiosrachadh sheachdaineil às ùire bho Shlàinte Phoblach na h-Alba fhuair 64% de dhaoine cùram taobh a-staigh ceithir uairean de thìde. 'S e amas an Riaghaltais gum bi 95% a' faighinn na h-ìre sin de chùram. Bha an àireamh a dh'fheumadh feitheamh còrr air ochd uairean de thìde aig an ìre as àirde riamh a-rithist, ach bha lùghdachadh anns an àireamh a bha a' feitheamh còrr air dusan uair de thìde ann an roinn tubaiste is èiginn. Tha an Riaghaltas ag ràdh gu bheileas ag obair le bùird slàinte gus uallach air ospadalan a lùghdachadh.

An Ucràin

Bha an tuilleadh spreadhaidhean ann timcheall air prìomh bhaile na h-Ucràin an-diugh. Thuirt oifigich gun deach milleadh a dhèanamh air ionad-cumhachd 's air goireasan cudromach eile ann an Kyiv. Thathas air iarraidh air daoine an sin gun cus dealain a chleachdadh. Thuirt an Ceann-suidhe Zelensky gun tàinig 30% de stèiseanan-cumhachd fo ionnsaigh mhòir an taobh a-staigh seachdain 's gun deach an sgrios leis na Ruiseanaich. Tha an Kremlin an-diugh air a dhol às àicheadh gu bheil iadsan a' cleachadh dhrònaichean Ioràinianach anns na h-ionnsaighean aca a dh'aindeoin fianais air a' chaochladh.

Tubaist

Tha neach gu math ìosal anns an ospadal às dèidh tubaiste air an M8 am meadhan na h-Alba an-dè. Tha dùil gun robh an neach a' coiseachd, 's bha dà bhana cuideachd an sàs anns a' chùis. Thachair an tubaist air an rathad chun an iar faisg air seirbheisean Harthill. Thuirt na Poilis gun deach fear aois 33 a chur an grèim co-cheangailte ris a' chùis, ach gun deach esan a shaoradh agus an rannsachadh aca a' leantainn.