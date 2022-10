Jeremy Hunt

Tha an Seansalair ùr Jeremy Hunt an impis fiosrachadh èiginneach a sgaoileadh ann an oidhirp dèiligeadh ri duilgheadasan ionmhais a th' air èirigh bho bhuidseat bheag an Riaghaltais a nochd air a' mhìos a chaidh. Chaidh a chur dhan dreuchd Dihaoine, às dèidh dha Kwasi Kwarteng a dhreuchd a chall. Chaidh cur às do ghrunn de na nithean a nochd Mgr Kwarteng anns a' bhuidseat bheag a bha sin mar phàirt de dh'iomairt gus na margaidhean a shocrachadh mar thà. Tha cuid anns a' Phàrtaidh Thòraidheach fhèin ge-tà, fhathast ag iarraidh gum bi am Prìomhaire cuideachd a' fàgail a dreuchd. Thuirt fear de na buill-phàrlamaid aice, Crispin Blunt, nach gabhadh a sàbhaladh anns an dreuchd le cho dona 's a bha an suidheachadh.

Neo-eisimeileachd

Thuirt am Prìomh Mhinistear gum biodh pàipear ùr le Riaghaltas na h-Alba a' cuideachadh dhaoine le co-dhùnadh fiosraichte a dhèanamh air neo-eisimeileachd na h-Alba. Bidh am pàipear ùr air fhoillseachadh tràth feasgar 's e ri sgrùdadh air suidheachadh eaconomach na h-Alba nam biodh i neo-eisimeileach. Ach tha e cuideachd a' toirt sùil air ceistean leithid inimreachais agus laghan nan crìochan a bhiodh ann. A rèir Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte tha rudan eile a bu chòir a bhith air aire dhaoine an-dràsta seach neo-eisimeileachd.

An Ucràin

Tha co-dhiù aon duine air bàsachadh ann an ionnsaighean ùra Ruiseanach air prìomh bhaile na h-Ucràin. Chualas grunn spreadhaidhean ann am meadhan Kyiv anns a' mhadainn an-diugh. Tha dùil gun robh an Ruis a' cleachdadh dhrònaichean air an dèanamh ann an Ioran airson bualadh ann an targaidean anns a' bhaile.

AlphaSolway

Tha companaidh ann an Dùn Phris a bhios a' dèanamh uidheamachd dìon a' dol a dhùnadh tè de na factaraidhean aca sa bhaile le dàrna leth an luchd-obrach aca a' call an cosnaidh. Bha AlphaSolway le cùmhnant luach nam milleanan Notaichean airson aodach agus uidheamachd dìon a dhèanamh dhan NHS tron phandemic, ach tha iad ag ràdh nach eil uiread de dh'obair aca a-niste. Tha 65 duine a' call an cosnaidh aca.

Flù nan Eun

'S chaidh cùis eile de dh'Fhlù nan Eun a lorg ann an Arcaibh. Chuir Riaghaltas na h-Alba casg de thrì cilemeatair timcheall air an làraich ann an Tankerness. Tha casg eile ann airson sùil a chumail air an t-suidheachadh ann an sgìre nas motha. Bha cùis air a dearbhadh ann an Leòdhas an t-seachdain seo chaidh.