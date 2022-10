Bha spòrs gu leòr ann am Peairt air an deireadh-sheachdain is sgiobaidhean a' farpais airson duaisean spòrs a' Mhòid.

Air a' cheann thall bha soirbheachas ann airson Obar Dobhair san iomain agus Glasgow Island sa bhall-coise.

Bha Calum MacAmhlaigh a' leantainn chùisean.