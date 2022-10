Tha còrr agus 150 bliadhna ann bho chaidh Taigh-solais Rubha Robhanais an Leòdhas a thogail.

Bha luchd-glèidhidh stèidhichte ann gu 1998 ach tha na solais air an obrachadh aig astar bho Dhùn Èideann san là a th' ann.

Tha na goireasan ann an Nis ann an cunnart a dhol bhuaithe, ach tha an t-uachdaran coimhearsnachd a-niste airson an cur gu feum, mar a tha Eilidh NicLeòid ag aithris.