Liz Truss

Thuirt an Riaghaltas gun tèid iad air adhart leis na gearraidhean cìse a chaidh fhoillseachadh anns a' mheanbh-bhuidseat a dh'aindeoin a' chuideim a tha ga chur air a' Phrìomhaire cur às dhiubh. Aig coinneimh de chùl-bheingearan an-raoir chaidh innse do Liz Truss gun robh i air an ceagal aig a' phàrtaidh ri luchd-leantainn àbhaisteach a bhriseadh. Chuir Rùnaire nan Dùthchannan Cèine, Seumas Cleverly, dìon air a' Phrìomhaire, 's e ag ràdh gu bheil e a' faicinn piseach a' tighinn air na margaidhean. Thuirt e cuideachd gur e droch rud a bhiodh ann dhan Rìoghachd gu h-eaconomach agus gu poilitigeach nan deadh ceannard ùr a thaghadh.

An A9

Bhàsaich fear aois 64 ann an tubaist-rathaid air an A9 faisg air Ceann a' Ghiùthsaich an-raoir. Thachair an tubaist goirid ro 7:00f nuair a bhuail trì carbadan ri chèile - Ford C-Max, Mercedes Sprinter agus Renault Captur. Bhàsaich dràibhear a' Ford aig làrach na tubaiste. Bha an rathad dùinte airson còrr is ochd uairean de thìde 's tha na Poilis ag iarraidh air fianaisichean a thighinn a bhruidhinn riutha.

ScotRail

Tha tuilleadh chòmhraidhean gan cumail an-diugh ann an oidhirp fuasgladh fhaighinn air an eas-aonta pàighidh aig ScotRail. Sguiridh ballrachd an RMT a bhith ag obrachadh uairean a bharrachd ro 12:00f a-nochd, agus tha stailc eile air fàire airson Diluain. Tha an t-aonadh ag iarraidh air ScotRail àrdachadh a dhèanamh air tairgse pàighidh de 5%.

An Gearasdan

Tha poilis anns a' Ghearasdan a' sireadh fiosrachaidh às dèidh mar a dh'fhuiling fireannach fìor dhroch ionnsaigh ann an uairean beaga na maidne. Chaidh an duine, a tha 26, a thoirt dhan ospadal às dèidh an tachartais ann an sgìre Plantation den bhaile. Tha oifigearan ag ràdh nach eil fhios aca fhathast dè bh' air cùl na h-ionnsaigh, ach gu bheil e deatamach gun tèid ge b' e cò as coireach a ghlacadh.

Fiadh-bheatha

A rèir aithisg ùir tha àireamhan fiadh-bheathaichean air feadh an t-saoghail air tuiteam cha mhòr 70% ann an nas lugha na 50 bliadhna. Tha an WWF ag ràdh gur e mar a tha àrainneachd nàdarra ga call gu obair-àiteachais am prìomh adhbhar airson an lùghdachaidh. Tha a' bhuidheann ghlèidhteachais ag ràdh gun deach an call as miosa fhaicinn ann an Aimeireaga a Deas agus anns a' Charibbean.

Margaidh an Taigheadais

Cho-dhùin suirbhidh gu bheil duilgheadasan air fàire ann am margaidh taigheadais na Rìoghachd Aonaichte, le coltas gun tòisich prìsean a' tuiteam mar thoradh air cosgaisean morgaidse a bhith ag èirigh. A rèir an Institiuid Rìoghail de Luchd-tomhais Chlàraichte, tha an àireamh de thaighean a tha gan reic cho ìosal an-diugh 's a bha iad anns a' Chèitean 2020.