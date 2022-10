Chaidh sgeama a chur an sàs aig toiseach na mìos far am feum taigh neo flat a th' air a chur a-mach air màl 'son ùine ghoirid cead oifigeil fhaighinn agus cìs a phàigheadh don ùghdarras ionadail.

Mar a bhiodh dùil 's dòcha, tha cuid ann nach eil idir toilichte leis an seo.

Tha cuid eile a' cur fàilte air, agus tha fiù 's beachd ann 'son a dhol ceum nas fhaide - mar a tha Alasdair MacLeòid a-nis ag aithris.