An Ucràin

Loisg arm na Ruis rocaidean air Kyiv agus bailtean eile san Ucràin anns na h-ionnsaighean as fharsainne bhon a thòisich an cogadh. Thuirt neach-labhairt an riaghaltais gun deach co-dhiù ochdnar a mharbhadh agus còrr is 20 eile a leòn, ann an ionnsaigh air dìreach aon làrach ann am meadhan a' phrìomh bhaile. Bha spreadhaidhean cuideachd ann an Kharkiv, Lviv, Dnipro, Zaporizhzhia, agus grunn bhailtean eile air feadh na dùthcha. Thuirt feachdan armaichte na h-Ucràin gun robh na Ruiseanaich air 75 urchairean a losgadh, ach gun deach aca air timcheall air dara leth dhiubh a leagail às na speuran.

Thachair na h-ionnsaighean air thoiseach air coinneimh eadar Vladimir Putin agus a' chomhairle thèarainteachd aige a dheasbad na h-ionnsaigh air drochaid eadar an Ruis agus Crimea. Dh'ainmich Mgr Putin an spreadhadh air Drochaid Kerch Disathairne mar obair cheannairceachd.

Neo-eisimeileachd

Canaidh Nicola Sturgeon an-diugh gum faodadh Alba neo-eisimeileach eaconomaidh ùr a chruthachadh stèidhichte air cumhachd ath-nuadhachail. Bheir òraid a' Phrìomh Mhinisteir co-labhairt an SNP gu crìch ann an Obar Dheathain feasgar. Càinidh a' Bh-Mhgr Sturgeon Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte airson a bhith a' diùltadh cead a thoirt airson refendum ùr a chumail anns an Dàmhair.

Kwasi Kwarteng

'S foillsichidh an Seansalair, Kwasi Kwarteng, am plana aige airson suidheachadh ionmhais na dùthcha a chothromachadh air an là mu dheireadh den Dàmhair - cha mhòr mìos air thoiseach air an dèit a dh'ainmich e anns a' chiad àite. Tha dùil gum mìnich e dè mar a phàigheas e airson ghearraidhean cìse luach £43bn, cuide ri planaichean airson fiachan na Rìoghachd a lùghdachadh.

Seirbheisean Rèile

Thàinig rabhadh bho ScotRail gum bi a' chuid mhòr de na seirbheisean rèile aca nan tàmh an-diugh, agus mòran den luchd-obrach aca air stailc. Tha iad a' togail fianais às dèidh dhan aonadh aca, an RMT, an tairgse-pàighidh as ùire bho ScotRail a dhiùltadh. Chan eil trèanaichean sam bith a' ruith air gin de na seirbheisean as trainge, am prìomh loidhne eadar Glaschu agus Dùn Èideann nam measg.

An Roinn Phrìobhaideach

Thuit an ìre de ghnìomh anns an roinn phrìobhaidich ann an Alba airson na dàrna mìos ann an sreath. A rèir aithisg ùir bho Bhanca na h-Alba, 's e ìre na h-atmhorachd agus an staing ann an cosgaisean bith-beò as motha a tha rin coireachadh airson an lùghdachaidh. Tha an aithisg cuideachd ag ràdh gun do thuit ìrean misneachd am measg ghnothachasan anns an t-Sultain.

Ola is Gas

Chaidh rathad, am Mall, a dhùnadh taobh a-muigh Lùchairt Bhuckingham le luchd-iomairt à Alba agus iad a' togail fianais mu cheadan ùra airson a bhith a' tolladh airson ola is gas anns a' Chuan a Tuath. Chaidh aig mu dhà dhusan luchd-iomairt air an t-slighe a dhùnadh airson greis an-diugh sa mhadainn. Tha iad ag ràdh gu bheil iad airson aire a tharraing gu mar a chuir Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte cùl-taic air a' mhìos seo chaidh ri tuilleadh leasachaidhean ola is gas.

Iorac

Agus tha an teaghlach aig Albannach a chaidh a chur dhan phrìosan ann an Iorac air iarraidh gun tèid a shaoradh. Chaidh Brian Glendinning, à Fìobha, a chur an grèim às dèidh dha Iorac a ruigheachd fo amharas nach do phàigh e air ais iasad banca a fhuair e ann an Qatar. Tha dùil a-nis gun tèid Mgr Glendinning, a tha 43, a thilleadh gu Qatar airson na casaidean a fhreagairt.