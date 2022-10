40 bliadhna an dèidh dha bàsachadh agus air Là Nàiseanta na Bàrdachd bha e iomchaidh gun deach leabhar dà-chànanach ùr fhoillseachadh le dàin, rosg agus sgrìobhaidhean le Murchadh MacPhàrlain, Bàrd Mhealaboist.

Chaidh 'Doras gun Chlàimhean' fhoillseachadh le Acair aig tachartas anns an Rubha ann an Leòdhas an-raoir agus bha am fear-naidheachd againn, Ailig John Moireasdan, am measg na bha an làthair.