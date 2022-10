Neo-eisimeileachd

Thuirt Prìomh Mhinistear na h-Alba, Nicola Sturgeon, gum foillsich i pàipear an ath-sheachdain air eaconomachd neo-eisimeileachd. Bha i a' bruidhinn ro cho-labhairt an SNP ann an Obar Dheathain air an deireadh-sheachdain. Thuirt i gum bi fiosrachadh anns a' phàipear mu chruth an airgid agus atharrachadh eaconomach le neo-eisimeileachd.

Ola is Gas

Tha sgìrean mòra den Chuan a Tuath 's timcheall air Sealtainn a' fosgladh an-diugh gu tolladh às ùr airson ola is gas. Thuirt Ùghdarras Imeachd a' Chuain a Tuath gum bi còrr is 100 cead anns an treas cuairt seo. Ach tha càineadh ann bho bhuidhnean àrainneachd, agus bho Riaghaltas na h-Alba, air a bheil dragh mu thruailleadh chàrboin.

Tubaist-rathaid

Chaill dithis am beatha ann an tubaist air rathad an A9 ann an Siorrachd Pheairt nuair a bhuail càr Mercedes agus làraidh na chèile eadar Bankfoot agus Braonan goirid an dèidh 6:00f an-dè. 'S ann sa chàr a bha an dithis a chaill am beatha. Dh'fhosgail an rathad a-rithist aig 07:20m an-diugh. Tha poilis ag iarraidh dhealbhan dashcam bho dhuine sam bith aig a bheil sin.

Armachd Niuclasach

Thuirt an Ceann-suidhe Biden nach robh an saoghal ann an cunnart cho mòr bho chogadh niuclasach bho bha Èiginn Chuba ann bho chionn 60 bliadhna. Thuirt e nach eil e follaiseach fhathast dha na Stàitean Aonaichte dè an t-slighe air am feuch an Ruis airson faighinn a-mach às a' chogadh anns an Ucràin. Agus thuirt e gu bheil esan a' creidsinn a' Chinn-suidhe Putin a mhaoidh gun cleachdadh e armachd niuclasach.

Na Trèanaichean

Tha deireadh-seachdain de throimhe-chèile air an rèile a' tòiseachadh a-màireach. Bheir stailc aig NetworkRail buaidh air seirbheisean air feadh Bhreatainn a-màireach. Agus tha luchd-obrach ScotRail a' dol air stailc Diluain agus an t-aonadh RMT a' diùltadh na tairgse pàighidh as ùire.

Pròiseact Neptune

Tha Cathraiche na Còmhdhail aig Comhairle nan Eilean Siar, Ùisdean Robasdan, den bheachd gur e briseadh-dùil a th' ann am Pròiseact Neptune - an t-ath-sgrùdadh air lìonra aiseig a' chosta an iar, a chaidh a dhèanamh do Chòmhdhail Alba. Tha Mgr Robasdan ag iarraidh siostaim a tha nas sùbailte le slighean gam fuasgladh bho chèile, agus barrachd smachd dha na h-Eileanan air na seirbheisean aca fhèin.