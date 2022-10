Nursaichean

Tha Colaiste Rìoghail an Nursaidh ag ràdh gur e pàigheadh ceart do nursaichean an aon dòigh air an cumail san dreuchd, agus na th' ann de dhreuchdan falamh a lìonadh. Tha an t-aonadh a' cumail baileat airson stailce am measg am ballrachd air feadh na Rìoghachd Aonaichte, airson a' chiad uair ann an eachdraidh còrr is 100 bliadhna an RCN. Tha mu 30,000 ball aig an aonadh ann an Alba.

ScotRail

Tha aonadh an RMT a tha a' riochdachadh luchd-obrach na rèile a' coinneachadh an-diugh a dheasbad tairgse pàighidh ùir. Cha deach innse dè an t-àrdachadh a tha ScotRail a' tabhann an turas seo, ach dhiùlt an t-aonadh 5% ron seo 's iad ag ràdh gu bheil sin nas lugha na an atmhorachd. Mura bi aonta ann thèid luchd-obrach ScotRail air stailc Diluain seo tighinn.

An Ucràin

Tha an Ucràin a' fàgail air an Ruis gun deach rocaidean amas a dh'aona-ghnothaich air dachannan còmhnaidh ann an Zapporizhzhia. Chan eil am baile sin ann an sgìrean air an do ghairm an Ruis uachdranas bho chionn ghoirid. Thuirt riaghladair a' bhaile gun deach togalaichean a bhualadh agus daoine a mharbhadh.

Thailand

Tha clann am measg còrr is 30 duine a chaill am beatha ann an Thailand nuair a rinn fear le gunna agus sgian ionnsaigh aig sgoil-àraich ann an ceann an ear-thuath na dùthcha. Thuirt poilis gun do mharbh an duine an uairsin a theaghlach fhèin agus e fhèin an dèidh na h-ionnsaigh. Tha aithrisean ann gur e oifigear poilis a bh' anns an duine gus an do chaill e a dhreuchd bho chionn ghoirid.

Rannsachadh Chovid

Chaidh an Leas-Phrìomh Mhinistear, John Swinney, às àicheadh gu bheil dìomhaireachd ann an rannsachadh poblach Chovid. Thog labhraiche slàinte nan Làbarach, Jackie Bailey, a' chasaid sin an-dè, an dèidh dha tighinn am follais gun do dh'fhàg cathraiche an rannsachaidh agus ceathrar den luchd-lagha. Thuirt Mgr Swinney an-diugh nach eil gnothach aig an Riaghaltas ri obair an rannsachaidh, agus gun tèid cathraiche ùr fhastadh a dh'aithghearr.

Rest and Be Thankful

Bidh madainn a-màireach ann air a' char as tràithe mus fhosgail rathad an A83 a-rithist aig na Rest and Be Thankful ann an Earra-Ghàidheal. Dhùin BearScotland an rathad Diluain air eagal 's gun dèanadh a t-uisge trom maoim-slèibhe ann an sgìre far a bheil sin tric a' tachairt. Tha na trafaig a' siubhal an-dràsta air seann rathad an Airmri taobh an A83.