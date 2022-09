Buidseat

Tha am Prìomhaire, Liz Truss, agus an Seansalair, Kwasi Kwarteng, air coinneachadh an-diugh ri Cathraiche Oifis Cùram a' Bhuidseit, an OBR. Tha ministearan an dòchas gun socraich sin margaidhean an ionmhais an dèidh na troimhe-chèile a rinn meanbh-bhuidseat na seachdain seo chaidh. Tha Mgr Kwarteng a' faighinn a chàineadh an dèidh dha tighinn am follais gun do dhiùlt e ro-shealladh eaconomach bhon OBR airson a chur còmhla ris a' mheanbh-bhuidseat. Agus an dèidh tuiteam dhan luach as lugha a-riamh Diluain tha an Not air tilleadh a-nis dhan aon ìre san robh e mu choinneimh an Dollair mus do dh'fhoillsich an seansalair am meanbh-bhuidseat Dihaoine seo chaidh.

Eaconomaidh

Dh'innis Oifis nan Staitistig Nàiseanta gun robh fàs 0.2 % ann an eaconomaidh na Rìoghachd Aonaichte anns an na trì mìosan dhan Ògmhios. Bha an ONS a' sùileachadh lùghdachadh beag aig an àm sin. Tha na figearan ùra a' ciallachadh nach eil an dùthaich ann an crìonadh.

An Ucràin

Thuirt oifigich anns an Ucràin gun deach còrr is 20 duine a mharbhadh ann an ionnsaigh Ruiseanaich air sreath de charbadan sìobhalta a bha a' fàgail baile Zaporizhzhia. Tha am baile air crìoch aon de na sgìrean a tha an Ceann-suidhe Putin a' gairm mar fhearann na Ruis ann an seirbheis anns a' Khremlin an-diugh.

Kabul

Tha aithrisean ann gun deach, air a' char as lugha, naoi duine deug a mharbhadh ann am meadhan Khabul, prìomh bhaile Afganastan. 'S e boireannaich òga a bh' anns a' mhòr-chuid de na h-oileanaich a bha a' cruinneacadh airson deuchainnean aig ionad foghlaim.

Alasdair MacUilleim

Chaidh innse dhan BhBC gu bheil na Poilis air fireannach a chomharrachadh an co-cheangal ri murt Alasdair MhicUilleim ann an Inbhir Narann, nach robh fa an comhair ron seo. Chaidh Mgr MacUilleim a mhurt nuair a chaidh losgadh air le gunna air starasich a dhachaigh fhèin ann an Inbhir Narann san t-Samhain ann an 2004. Cha deach duine a chur an grèim no a dhìteadh fhathast.

Buaidh na h-aimsire

Tha droch shìde a' toirt buaidh mhòir air goireasan siubhail ann an ceann a tuath na h-Alba agus anns na h-eileanan an-diugh. Tha na h-uimhir de na seirbheisean aiseig dheth fad an là agus cha mhòr a h-uile seirbheis eile le maill gu ìre air choireigin orra. Tha rabhadh cuideachd air na drochaidean agus 's e am fiosrachadh mu dheireadh a bh' againn gun robh Rathad a' Bhràighe ann an Leòdhas fhathast dùinte.

Florida

Tha luchd-teasairginn fhathast a' coimhead aison daoine a tha a dhìth an dèidh na huracain a rinn sgrios ann am Florida. Tha oifigich an sin ag ràdh gu bheil dearbhadh ann gun do chaill deichnear am beatha.