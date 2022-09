Iarrtas 'son taigheadais aig prìs reusanta

Feumaidh e bhith nas fhasa do bhuidhnean-coimhearsnachd taighean ùra aig prìs reusanta a thogail ann an sgìrean dùthchail na h-Alba.

Sin an t-iarrtas a thàinig am follais aig co-labhairt mu thaigheadas Dihaoine, anns an robh Rùnaire Taigheadas na h-Alba an làthair.

Chuala Shona Robinson cuideachd mu cho doirbh sa tha e cead-dealbhachaidh fhaighinn airson a leithid.

Ach, mar a tha Alasdair MacLeòid ag aithris, tha dòchas am measg chuid gun tig piseach air an t-suidheachadh.