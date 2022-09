Ged is e rud an ìre mhath cumanta a th' ann an teachdaireachdan a tha gan cur ann am botail, tha e gu tur ainneamh ge-tà gum faigh daoine greim air tè.

Ach sin an dearbh rud air an d'fhuair dithis òga lorg nuair a bha iad a' coiseachd air a' chladach ann an Leòdhas.

Chan e siud deireadh na sgeòil ge-tà, mar a tha Ailig John Moireasdan ag aithris.