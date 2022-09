An Rìgh Teàrlach

Tha an Rìgh Teàrlach air a shlighe dhan Chuimrigh 'son a' chiad uair bho ghabh e an crùn. Tha sluagh a' feitheamh air aig Cathair Eaglais Llandaff far an gabh e fhèin agus Camilla, a' Bhanrigh Chèile, pàirt ann an seirbheis-chuimhneachaidh dhan Bhanrigh nach maireann. Thèid iad an uairsin gu Senedd Cymru agus a choinneachadh ri daoine taobh a-muigh Caisteil Chardiff.

Ionnsaigh

Tha dithis oifigearan poilis anns an ospadal às dèidh ionnsaigh sgeine ann an Ceàrnan Leicester am meadhan Lunnainn mu 06.00 anns a' mhadainn an-diugh. Tha e coltach gun deach fear dhiubh a dhroch leòn ach nach eil e ann an cunnart a bheatha. Thuirt Polis a' Mhet gun do chleachd iad taser airson fireannach a chur an grèim.

An Ucràin

Tha na h-ùghdarrasan san Ùcrain a' rannsachadh 400 uaigh ùr ann an coille faisg air baile Izyum air taobh sear na dùthcha. Chaidh am baile a shaoradh bho fheachdan na Ruis anns na beagan làithean a dh' fhalbh. Thuirt an Ceann-suidhe Zelensky gu bheil feachdan na Ruis a' fàgail bàs às an dèidh agus gum feum am peanasachadh air a shon.

Reic

Chaidh beagan nas lugha de stuth a reic anns an Rìoghachd Aonaichte san Lùnastal an coimeas ris a' mhìos ron sin. Bha crìonadh de 1.6% ann agus tha sin nas motha na bha luchd-sgrùdaidh an dùil. Tha Oifis nan Staitistig Nàiseanta a' coireachadh mar a tha cosgaisean bith-beò air èirigh.