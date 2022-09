A' Bhanrigh

Tha sreath de mhòran mhìltean a' feitheamh tron oidhche airson ciste na Banrigh Ealasaid fhaicinn ann an laighe stàite ann an Talla Westminster ron tiodhlacadh Diluain. Tha sreath fad dà mhìle fhathast air bruaichean Abhainn Thames.

Kwasi Kwarteng

Tha aithrisean ann gu bheil an Seansalair, Kwasi Kwarteng, a' beachdachadh air cur às de riaghailt a tha a' cumail smachd air bònasan bhancairean mar dhòigh air Lunnainn a dhèanamh nas tarraingiche do bhancaichean mòra. Tha dragh air cuid gu bheil cunnart ann gun adhbharaich sin an seòrsa staing ionmhais a thòisich ann an 2008.

John Lewis

Thuirt John Lewis gun robh call faisg air £100m air a' bhuidhinn air a' chiad leth den bhliadhna seo. Thuirt iad nach do chuir iad luach na h-atmhorachd gu lèir ris na prìsean aca.

Ball-teine

Chunnaic na ceudan an Alba agus Èirinn a Tuath ball-teine anns an iarmailt an-raoir. Tha luchd-saidheans a' rannsachadh dhealbhan feuch an dèan iad a-mach an e meteor no sprùilleach fànais a bh' ann.

An Ucràin

Thuirt an Ucràin gun do lorg iad mu 1,000 corp ann am baile Izyum air taobh sear na dùthcha. Bha am baile fo smachd na Ruis gu o chionn ghoirid. Thuirt neach-comhairleachaidh do Riaghaltas na h-Ucràin, Anton Hereszczenko, gun deach barrachd dhaoine a mharbhadh ann an Izyum na chaidh a mharbhadh ann am Bucha - baile anns an do mharbh feachdan na Ruis cuid de mhuinntir an àite.

Crann-craolaidh

Air sàilleabh obair a tha Bòrd an Dealain a' dèanamh air crann ann am Farfar, cha bhi BBC Radio nan Gàidheal no BBC Radio Alba rim faighinn a-màireach eadar 09:00m agus 1:00f. Bheir sin buaidh air mu 27,000 luchd-èisteachd.