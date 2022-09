An Caibineat Ùr

Chùm Lis Truss a' chiad choinneamh den chaibineat aice an-diugh. Chuir i an staing ann an cosgaisean cumhachd aig bàrr a' chlàr-ghnothaich, agus dùil gum foillsich an Riaghaltas a dh'aithghearr gun tèid na tha teaghlaichean àbhaisteach a' pàigheadh airson gas agus dealan a chuibhreachadh aig timcheall air £2,500. Bhiodh sin mu £500 nas àirde na an cuibhreachadh a th' ann an-dràsta - ach £1,000 nas ìsle na an ìre ùr a tha Ofgem an dùil a thoirt a-steach air an ath-mhìos. Chan eil e soilleir fhathast dè seòrsa cùl-taic a gheibh gnìomhachasan na Rìoghachd Aonaichte leis na cosgaisean acasan.

Ryan Giggs

Thèid cùis-lagha ùr a thogail an aghaidh Ryan Giggs an ath-bhliadhna air casaidean dochann san dachaigh. Tha an seann chluicheadair aig Manchester United a' dol às àicheadh gun do chleachd e dòighean mì-chneasta airson a leannan, Kate Greville, a smachdachadh. Thàinig a' chiad chùis-lagha gu crìch air an t-seachdain seo chaidh nuair a dh'fhaillich air diùraidh co-dhùnadh sam bith a a ruigheachd air an casaidean.

Buidseat na h-Alba

Gheibh Pàrlamaid na h-Alba cunntas an-diugh air mar a tha dol do chòmhraidhean pàighidh anns an roinn phoblaich mar phàirt de dh'ath-sgrùdadh èiginneach air buidseat an Riaghaltais Albannaich. Tha dùil gum mìnich an Leas-Phrìomh Mhinistear, Iain Swinney, mar a tha ìre na h-atmhorachd air cothroman caitheimh an Riaghaltais a lùghdachadh agus mar a thèid pàigheadh airson na cùl-taice a bharrachd a gheibh daoine airson an cuideachadh leis an àrdachadh ann an cosgaisean bith-beò.

Gràn

Thàinig rabhadh bho Vladimir Putin gur m' aithte gum feuch na Ruiseanaich ri stad a chur air cuid de dhùthchannan a bhith a' faighinn gràin Ucràinianaich. Thuirt e gu bheil a' chuid mhòr de shoithichean bathair a tha a' fàgail na h-Ucràin fo aonta a chaidh a ruighinn leis an UN a' dèanamh air dùthchannan beartach. Tha Kyiv ag ràdh nach eil iad a' faicinn adhbhair sam bith airson an t-aonta atharrachadh.

Dòmhnall Trump

Tha e air aithris gun deach pàipearan dìomhair mu armachd niuclasaich agus comasan dìon dhùthchannan cèine a lorg nuair a rinn an FBI sgrùdadh air dachaigh Dhòmhnaill Thrump. Tha an Washington Post ag ràdh gun deach còrr air 11,000 nì fa leth a chur an grèim anns an rèid air Mar-a-lago air a' mhìos a chaidh.

Ionnsaigh Choin

'S chaidh ceathrar a thoirt dhan ospadal às dèidh ionnsaigh choin ann an Obar Dheathain. Chaidh poilis a ghairm gu seòladh air Sràid a' Chrùin anns a' bhaile mu 5:15f an-dè. Chaidh an ceathrar, aois 25, 27, 55 agus 57, a thoirt gu Ospadal Rìoghail Obar Dheathain. Tha an cù a-niste fo chùram an SSPCA.