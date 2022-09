Tha Fèis Dandelion air a bhith a' feuchainn ri daoine a bhrosnachadh gu cur is fàs is iad a' ceangal saidheans, ceòl is ealain.

Tha an fhèis an dèidh bhith a' dol airson mìosan agus tha tachartas mòr an Inbhir Nis air an deireadh-seachdain-sa. Chaidh Andreas Wolff gu Pàirc Chruinneachaidh a' Chinn a Tuath: