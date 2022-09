Naidheachdan 11:00

Cumhachd

Tha an treas companaidh cumhachd as motha ann am Breatainn ag iarraidh air Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte sgeama a chur air bhonn a bheir taic do theaghlaichean bochda air a' gheamhradh seo. Thuirt ceannard Ovo Energy, Stephen Fitzpatrick, gum bi mòran ann an cruadal mura faigh iad cuideadhadh le cosgaisean. Thuirt an Riaghaltas gun toir iad tuilleadh taice seachad nuair 's gum bi am Prìomhaire ùr san dreuchd.

Tòraidhean

Thainig a' bheachd às laidire fhathast bho Liz Truss, 's coltaiche airson dreuchd a' Phrìomhaire, gun toireadh i taic a bharrachd air gearradh chìsean do dhachannan a tha a' fulang le cosgaisean bith-beò. Thuirt i gum bi freagairt làidir aice dhan t-suidheachadh. An-raoir, thuirt Rishi Sunak, a tha a' seasamh an aghaidh Ms Truss, gur esan as eòlaiche air an eaconomaidh agus air dèiligeadh ris an atmhorachd.

Stailcean

Tha dùil gun coinnich am Prìomh Mhinistear, Nicola Sturgeon, ris na h-aonaidhean an-diugh a bhruidhinn air an eas-aonta mu phàigheadh luchd-obrach nan ùghdarrasan ionadail. Tha stailc luchd-obrach nam bionaichean seachad agus iad uile a' tilleadh dhan obair an-diugh. Tha dùil ris an darna cuairt de stailcean an ath-sheachdain agus luchd-obrach anns na sgoiltean ag ullachadh a-nise airson pairt a ghabhail annta sin.

Sìona

Tha aithisg bho na Dùthchannan Aonaichte ag ràdh gu bheil Sìona a' dèanamh dìmeas air Muslamaich Uighur a dh'fhaodhadh a bhith cho dona ri eucoir chòraichean daonna. Thuirt luchd-rannsachaidh gun d'fhuair iad fianais air dochann agus droch dhìol aig campaichean anns a bheil Sìona a' cumail sluagh Uighir an grèim. Thuirt Sìona nach eil firinn san aithisg.

Cidhe Loch Baghasdail

Dh'iarr Comhairle nan Eilean Siar air Caledonian Mac a' Bhriuthainn seirbheisean aiseig a bharrachd a chur air dòigh a dh' Uibhist nuair a bhios cidhe Loch Baghasdail dùinte airson càradh airson cola-deug. Bidh an obair a' tòiseachadh an sin air a' 24mh den mhìos seo. Fhuair sgrùdadh bliadhnail gu bheil obair a dhìth air na h-altan-aiseig ann an Loch Baghasdail agus ann am Bàgh a' Chaisteil. Cha deach innse fhathast cuine a bhios an obair ann am Barraigh. Thuirt CMAL gu bheil CalMac a' coimhead air seirbheisean a bharrachd gu Loch nam Madadh à Malaig neo Ùige 's gu bheil dùil dearbhadh air sin tràth an ath-sheachdain.

Bill Turnbull

Chaochail am fear-naidheachd Bill Turnbull, a bha na phreasantair air a' phrògram BBC Breakfast. Bha e 66. Fhuair e dearbhadh bho cho chionn còig bliadhna gun robh aillse prostate air. Thuirt a theaghlach gun do chaochail e aig a dhachaidh ann an Suffolk an-dè.