Mikhail Gorbachev

Tha Boris Johnson agus an Ceann-suidhe Biden am measg na rinn luaidh air seann cheann-suidhe an Aonaidh Shòibhiataich, Mikhail Gorbachev, a chaochail an-dè. Bha e 91. 'S ann fo stiùir-san a sgaoil an t-Aonadh Sòibhiatach aig toiseach nan 90an agus a thàinig an Cogadh Fuar gu ceann. Thuirt Àrd-Rùnaire nan Dùthchannan Aonaichte, António Guterres, gun do dh'atharraich Mgr Gorbachev cùrsa eachdraidh.

Am Post Rìoghail

Tha còrr is 115,000 de luchd-obrach a' Phuist Rìoghail air stailc an-diugh agus iad a' gearain air pàigheadh agus planaichean airson atharrachadh nan dòighean-obrach. Tha dùil ri dà stailc eile an ath-sheachdain. Tha Royal Mail ag ràdh gum feumar an t-seirbheis atharrachadh agus ùrachadh. Tha an t-aonadh, an CWU, a' fàgail air ceannardan Royal Mail gu bheil iad a' toirt àrdachadh pàighidh agus bònas dhaibh fhèin 's gun iad a' tabhann ach 2% a bharrachd air luchd-obrach. Tha Royal Mail ag ràdh gu bheil iad a' tabhann 5.5%.

Stailc

Tha buill an aonaidh TSSA aig naoi de na companaidhean rèile agus aig Network Rail a' dol air stailc airson 24 uairean. Tòisichidh an stailc aig 12:00f air an 26mh là den mhìos seo.

Gas

Sguir an Ruis a chur gas dhan Roinn Eòrpa tron phìob Nord Stream 1. Thuirt Mosgo gum bi a' phìob dùinte airson suas ri trì là airson a càradh. Tha ceannardan Eòrpach an amharas gu bheil an Ruis a' feuchainn ri prìsean cumhachd a chur suas nas àirde buileach.

An Ucràin

Tha sgioba bho Ùghdarras a' Chumhachd Atomaich air an t-slighe à Kyiv airson rannsachadh a dhèanamh air ionad mòr niuclasach Zaporizhzhia ann an ceann a deas na h-Ucràin, a tha fo smachd arm na Ruis. Tha an Ruis agus an Ucràin a' coireachadh a chèile airson ionnsaighean rocaid air an ionad.

Biadh

Tha figearan ùra ag ràdh gun do dh'èirich prìs a' bhìdh còrr is 9% air a' mhìos seo, an ìre as motha bho 2008. Tha an cogadh san Ucràin agus buaidh sin air biadh stuic, cruithneachd agus ola lusan a' sìor phutadh prìsean a' bhìdh suas.