Dùn Èideann

Thòisich obair mhòr a ghlanadh sràidean Dhùn Èideann an dèidh do stailc luchd-obrach an sgudail tighinn gu ceann an sin. Bha stailcean am measg luchd-obrach nam binichean ann an dà thrìan de sgìrean comhairle na h-Alba, agus tha dùil ri sreath eile an ath-sheachdain an dèidh dha na h-aonaidhean an tairgse pàighidh as ùire a dhiùltadh. Bidh tuilleadh chòmhraidhean eadar iad an-diugh.

An Ucràin

Thuirt oifigich Ucràinianach gu bheil sabaid chruaidh air feadh sgìre Kherson far an do thòisich feachdan na h-Ucràin air ionnsaigh às ùr air an Ruis an-dè. Tha sgòthan de cheò dhubh rim faicinn os cionn baile Kherson. Thuirt an Ucràin an-raoir gun do bhris iad tro loidhne na Ruis anns an sgìre sin.

Pagastan

Chuir na Dùthchannan Aonaichte iomairt air bhonn airson cobhair air muinntir Phagastan far a bheil buaidh thuiltean cho dona 's a th' ann an eachdraidh na dùthcha. Thuirt an UN gun bheil £140m a dhìth orra an-dràsta fhèin airson biadh, meidicine, agus fasgadh.

Grùdairean

Tha sia de na companaidhean as motha dham buin taighean-grùdaidh agus taighean-seinnse na Rìoghachd Aonaichte ag ràdh gu bheil mòran dhiubh an cunnart dùnadh le prìs àrd a' chumhachd. Thuirt aon dhiubh, Carlsberg Marston's, gu bheil an gnìomhachas ann an trioblaid nas miosa na bha aig àm a' phandemic, agus gum feum an Riaghaltas tuilleadh taice a thoirt dhaibh.

Sealtainn

Tha Comhairle Shealtainn a' cumail a-mach gum feum muinntir nan eileanan a bhith a' cosnadh £104,000 gach bliadhna air a' char as lugha airson bochdainn connaidh a sheachnadh. Tha a' Chomhairle ag ràdh gum bi cosgais connadh dachaigh sa chumantas ann an Sealtainn aig còrr is £10,000 gach bliadhna ron Ghiblean an ath-bhliadhna - còrr is dùbailte na suime anns an Rìoghachd Aonaichte san fharsainneachd.

Baghdad

Chaidh còrr is 20 duine a mharbhadh ann an sabaid ann am Baghdad an-raoir. Tha an àimhreit eadar feachdan tèarainteachd Ioracach agus mailisi a tha dìleas dhan cheannard Shia, Moqtada al Sadr.

Port Rìgh

Thuirt Comhairle na Gàidhealtachd nach eil cunnart mòr sam bith ann dhan mhòr-shluagh ged a tha casg 500m timcheall air pàirt de Loch Phort Rìgh far an deach bàirdse air an robh biadh èisg fodha an-uiridh. Tha dragh ann gum faodadh spreadhadh a bhith ann le gas puinnseanta a' cruinneachadh am broinn an t-soithich.