Prìs a' Chumhachd

Thèid a' phrìs chuibheasach airson gas agus dealain an-àirde gu còrr is £3,500 sa bhliadhna anns na Damhair. Dh'fhoillsich Riaghladair a' Chumhachd, Ofgem, gun tèid àrdachadh de 80% a dhèanamh air a' chuibhreachadh phrìsean a tha ga chur air companaidhean cumhachd. Tha Ofgem cuideachd a' toirt rabhaidh gum faodadh gun èirich prìsean nas àirde buileach an ath-bhliadhna. Thuirt an Seansalair, Nadhim Zahawi, gu bheil e ag obair gun sgur a' dealbhachadh roghainnean dhan ath-Phrìomhaire a thig a-steach air a' 5mh là den t-Sultain.

Liverpool

Chaidh fear aois 36 a chur an grèim fo amharas gur e a mhuirt an nighean bheag Olivia Pratt-Korbel, ann an Liverpool. Thuirt Poileas Mherseyside gun do chuir oifigearan armaichte an duine an grèim an-raoir ann an sgìre Hayton den bhaile. Thuirt iad gun robh e cuideachd fo amharas a thaobh dà oidhirp mhuirt. Bhàsaich Olivia, a bha naoi bliadhna de dh'aois, nuair a chaidh losgadh oirre le fear-gunna a bha a' ruaigeadh fireannaich a bh' air briseadh a-steach dhan dachaigh aice ann an sgìre Dovecote.

Stailcean

Leanaidh còmhraidhean feasgar ann an oidhirp fuasgladh fhaighinn air stailc nam binichean. Chaidh tuilleadh luchd-obrach sgudail air stailc an-diugh, a' ciallachadh nach eil binichean a-niste gam falamhachadh ann an cha mhòr dà thrìan de sgìrean comhairle na h-Alba. Coinnichidh ceannardan nan ùghdarrasan ionadail an-diugh cuideachd a dheasbad ciamar a ghabhas an stailc a thoirt gu crìch.

Agus thòisich stailc ceithir là am measg luchd-obrach a' Phuist Rìoghail le timcheall air 10,000 a' coiseachd a-mach an Alba. Tha am Post Rìoghail ag ràdh nach tèid litrichean a lìbhrigeadh, agus gun tèid dàil a chur air pairsealan. Tha a' chompanaidh ag ràdh gun deach tairgse pàighidh luach suas ri 5.5% a dhiùltadh. Tha an t-aonadh an CWU ag iarraidh air a' Phost Rìoghail tuarastalan àrdachadh gu ìre far an tèid aig luchd-obrach air cosgaisean bith-beò a phàigheadh.

An Ruis

Sheall dealbhan saideil gu bheil an Ruis a' losgadh stòrais mhòir de ghas aig ionad faisg air a' chrìch leis an Fhionnlainn. Ron seo bhiodh na Ruiseanaich air an gas sin a chur dhan Ghearmailt tro phìoban Nordstream 1. Ghearr iad air ais gu mòr air na bha iad a' pumpadh air a' mhìos seo chaidh.