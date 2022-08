Nuair a thig e chun a' Chlò Hearaich tha sinn dualtach smaoineachadh air na muilnean, ach tha breabadairean neo-eisimeileach gu math cudromach cuideachd.

Ann an sreath shònraichte de dh'aithrisean an t-seachdainn seo tha Ruaraidh Rothach gu bhith a' coimhead ri suidheachadh a' ghnìomhachais, 's e a' toirt sùil an toiseach air breabadairean neo-eisimeileach.