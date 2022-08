Bha dàin is bàrdachd bho leithid Dòmhnall Ruadh Chorùna, Somhairle MacGill-Èain 's eile ri chluinntinn ann an Dùn Èideann an t-seachdain seo, le taisbeanadh ga dhèanamh air bàrdachd cogaidh na Gàidhlig thar nan linntean.

'S e Gillebrìde Mac Ille Mhaoil a bha os cionn an tachartais, a chaidh a chur air dòigh leis an Arm mar phàirt de dh'Iomall Fèis Dhùn Èideann.

Bha am fear-naidheachd againne Alasdair MacLeòid aig an taisbeanadh.