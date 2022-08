Bliadhna bho chaidh a stèidheachadh, tha sgeama haidhdro a th' air a ruith leis a' choimhearsnachd ann an Slèite a' soirbheachadh.

Tha an dealan, a tha an sgeama a' cruthachadh ga reic ris a' ghriod nàiseanta agus tha an t-airgead a tha sin a toirt a-steach a' toirt cothroman dhan urras choimhearsneachd an sgìre a leasachadh.

Tha iad ag ràdh gum biodh barrachd phròiseactan mar seo feumail dhan Ghàidhealtachd. Tha an aithris seo aig Gilleasbuig MacDhòmhnaill...