Chaidh dithis a mharbhadh ann an droch thubaist-rathaid air an A82 tuath air a' Ghearasdan an-raoir. Thachair an tubaist mu 7:30f faisg air Drochaid an Aonachain, nuair a chaidh carbadan BMW agus Fiat Fiorini an comhar a chèile. Thuirt Poileas Alba gun do bhàsaich dràibhear a' Fiat, boireannach 60 bliadhna de dh'aois, agus dràibhear a' BhMW, fireannach aois 25 bliadhna, aig an làraich. Chaidh an rathad a dhùnadh airson timcheall air ochd uairean de thìde.

Islands' Bond

Dh'fhoillsich Riaghaltas na h-Alba gun deach sgeama an Islands' Bond a leigeil seachad. Chaidh am bond a mholadh mar aon dhòigh airson bacadh a chur air crìonadh sluaigh sna h-Eileanan. Ach às dèidh co-chomhairleachaidh phoblaich tha ministearan ag ràdh nach robh cùl-taic gu leòr am measg choimhearsnachdan eileanach air a shon. Thuirt Rùnaire nan Eilean 's nan Gnothaichean Dùthchail, Màiri Gougeon, gun lean iad orra a' sireadh dhòighean airson àireamh-sluaigh nan eilean a bhrosnachadh, leis a' chiad dreach de phlana-ghnìomha ga fhoillseachadh an ath-bhliadhna.

Pàigheadh Dhotairean

Chaidh iarraidh air Rùnaire Slàinte na h-Alba coinneachadh ri aonadh nan dotairean, am BMA, airson chòmhraidhean mu eas-aonta pàighidh. Thuirt còrr is trì chairteal de lìghichean a ghabh pàirt ann an suirbhidh a rinn am BMA ann an Alba gum biodh iad deònach pàirt a ghabhail ann an strì ghnìomhachais de sheòrsa air choireigin. Tha Riaghaltas na h-Alba ag ràdh gu bheil iad air an tairgse pàighidh as àirde a thabhainn do luchd-obrach an NHS bhon a chaidh fèin-riaghladh a stèidheachadh.

Murt

Nochd fear aois 44 anns a' chùirt ann an Lunnainn fo chasaid gun do mhuirt e peinnseanair air mobility scooter. Chaidh a chur às leth Lee Byer gun do mharbh e Tòmas O'Halloran, aois 87, ann an ionnsaigh sgeine air taobh siar a' bhaile feasgar Dimàirt. Cha do rinn Mgr Byer tagradh sam bith agus chaidh a chumail an grèim.

Cobhair

Bha itealain Feachd an Adhair à Inbhir Lòsaidh an sàs ann an iomairt gus cobhair a dhèanamh air dithis ràmhaichean a-muigh anns a' Chuan Siar. Ghabh na ràmhaichean às na h-Eileanan Fàrach gu rath-sàbhalaidh nuair a chaidh am bàta beag aca fodha agus iad còrr is 900 mìle a-mach bho Land's End. Chuidich na h-itealain Poseidon le ceangalan conaltraidh gus an deach an dithis fhireannach a thoirt às a' mhuir le soitheach bathair an-dè. Seo a' chiad uair a chaidh fear de na plèanaichean Poseidon a chleachdadh ann an iomairt teasairginn anns an Rìoghachd Aonaichte.

Toll of Birness

Tha fireannach san ospadal às dèidh dà thubaist-rathaid air an aon làraich ann an Siorrachd Obar Dheathain. Bha càr an sàs anns a' chiad tubaist a thachair air an A90 aig Toll of Birness mu 07:00m. Goirid às dèidh sin bha bus an sàs ann an tubaist eile. Thuirt na Poilis gun deach dràibhear a' chàir a thoirt dhan ospadal ann an Obar Dheathain. Cha deach gin de na bh' air bòrd a' bhus a ghoirteachadh.

Loch Ròg an Iar

Agus sheall sgrùdadh a chaidh a dhèanamh às leth Buidheann Inbhean Bìdhe na h-Alba gu bheil an ìre de phuinnsean maoraich ann an Loch Ròg an Iar ann an Leòdhas air tuiteam gu ìre shàbhailte. Chaidh rabhadh a thoirt seachad air a' mhìos a chaidh an aghaidh a bhith ag ithe maoraich bhon sgìre.