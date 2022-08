Stailc Rèile

Chaidh 80% de sheirbheisean rèile Bhreatainn a chur dheth an-diugh, agus luchd-obrach aig Network Rail agus companaidhean rèile ann an Sasainn air a dhol air stailc. Uile gu lèir tha 45,000 neach-obrach air coiseachd a-mach. Ann an Alba chan eil trèanaichean a' ruith ach air 11 slighe ann am meadhan na dùthcha, Fìobha agus na Crìochan.

Stailc Sgudail

Thòisich stailc dusan là am measg luchd-obrach sgudail agus ath-chuairteachaidh ann an Dùn Èideann. Tha iad air coiseachd a-mach is fearg orra mu thairgse pàighidh de 3.5%. Tha buidheann nan ùghdarrasan ionadail, COSLA, ag ràdh nach urrainn dhaibh barrachd a thabhainn gun tuilleadh airgid bho Riaghaltas na h-Alba. Sguiridh binichean gam falamhachadh ann an 14 sgìrean comhairle eile air an ath-sheachdain nuair a thèid an luchd-obrach acasan air stailc.

Murt

Tha fear aois 44 ga cheasnachadh le poilis ann an Lunnainn fo amharas gur e a mhuirt peinnseanair air taobh siar a' bhaile Dimàirt. Chaidh Thomas O'Halloran, a bha 87, a shàthadh gu bàs ann an sgìre Greenford fhad 's a bha e a-muigh air a' mhobility scooter aige.

Màiread Ferrier

Tha Ball-Pàrlamaid Albannach air aideachadh ri casaid gun do bhrist i riaghailtean Chovid anns an t-Sultain 2020. Dh'aidich am Ball-Pàrlamaid dhan Ruadh Ghleann agus Hamaltan an Iar, Màiread Ferrier, gun do chuir i daoine eile ann an cunnart bhon bhìoras le a bhith a' siubhal mu chuairt Ghlaschu agus a' gabhail trèana gu Lunnainn nuair a bha còir aice a bhith a' fèin-aonarachadh. Chaill i cuip an SNP, ach dh'fhan i ann an Taigh nan Cumantan mar bhall neo-eisimeileach.

Tiormachd

Thèid stad a chur air daoine ann am pàirtean de na Crìochan bho bhith a' tarraing uisge à Abhainn Tweed, às dèidh seachdainean de thiormachd. Bidh a' bhuaidh as motha air tuathanaich, a tha a' cleachdadh an uisge air a' bhàrr aca. Thuirt SEPA gu bheil iad air a' chasg air a bhith a' toirt uisge à Abhainn Eden ann am Fìobha a thogail às dèidh dìle uisge san sgìre.

University Challenge

Chaidh am fear-naidheachd, Amol Rajan, ainmeachadh mar an ceasnaiche ùr air University Challenge. Gabhaidh e thairis bho Jeremy Paxman, a tha a' fàgail a' phrògraim às dèidh 28 bliadhna - as t-Fhoghar an ath-bhliadhna. Thuirt Mgr Rajan gur ann air èiginn a b' urrainn dha a chreidsinn gun robh e gu bhith air ceann a' phrògraim thelebhisein a b' fheàrr leis air an t-saoghal.