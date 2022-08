Tha Comhairle Earra-Ghàidheal 's Bhòid a' beachdachadh air iarratas a chur gu Riaghaltas na h-Alba 'son àrd-sgoil ùr ann am Muile.

'S i Àrd-sgoil Thobar Mhoire an aona àrd-sgoil anns an sgìre chomhairle a thathar a' meas aig ìre "C" a thaobh cho freagarrach 's a tha i.

Ged a bhiodh fàilte air sgoil ùr tha diofar bheachdan ann air càite am bu chòir a togail, mar a tha Andreas Wolff ag aithris.