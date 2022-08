Cosgaisean bith-beò

Bidh ministearan an riaghaltais a' bruidhinn ris na companaidhean cumhachd a-màireach agus rabhadh ann gu bheil mòran dhaoine a' dol ann am fiachan le cosgais connaidh na dachaigh. Tha dragh ann gun èirich cosgais bhliadhnail a' ghas agus dealain gu còrr is £4,200 aig toiseach na h-ath-bhliadhna.

Iceland

Tha ceannard na companaidh bùtha, Iceland, am measg na tha ag iarraidh air an riaghaltas barrachd taic a thoirt do gnothachasan a tha a' fulang le cosgaisean cumhachd. Thuirt Richard Walker gum feum a' chompanaidh aigesan gabhail ri prothaidean nas lugha ach ma dh'fhàsas an suidheachadh mòran nas miosa gum feum iad prìsean a chur suas anns na bùthan.

Luchd-obrach chomhairlean

Tha tuilleadh chòmhraidean an-diugh ag amas air stailcean a sheachnadh am measg luchd-obrach na comhairle ann an Alba. Tha na h-aonaidhean ag iarraidh air na h-ùghdarrasan ionadail innse an cuir iad £140m a bharrachd a fhuair iad bho Riaghaltas na h-Alba ri àrdachadh pàighidh nas fheàrr na 2% a tha iad a' tabhann an-dràsta. Tha luchd-obrach an sgudail ann an Dùn Èideann an dùil tòiseachadh air sreath stailcean an ath-sheadhdain.

Am Post Rìoghail

Tha na h-aonaidhean ag ràdh gun stad seirbheis a' phuist gu lèir air ceithir làithean de stailcean aig deireadh na mìos agus toiseach na Sultaine. Thuirt aonadh an luchd-conaltraidh, an CWU, gu bheil iad ag ullachadh airson stailcean air an 26mh agus 30mh den mhìos seo, agus a-rithist air 8mh agus an 9mh là den t-Sultain. Thuirt Royal Mail gu bheil iad a' tabhann àrdachadh pàighidh de 5.5% ach tha an t-aonadh ag ràdh gur e àrdachadh dha-rìribh de 2.5% a tha sin le a nuair sin 2% a bharrachd mu choinneimh lùghdachadh sna cùmhnantan obrach agus bònas de £500.

An Ucràin

Thuirt an Ceann-suidhe Zelensky gur ann an Crimea a thòisich an cogadh sa Ucràin agus gur ann an sin a dh'fheumas e tighinn gu crìch. Thuirt e gun do thòisich ionnsaigh na Ruis nuair a ghabh iad iad smachd air sgire Chrimea ann an 2014 agus nach gèill an Ucràin gus an toir iad air ais e.

Tui

Dh'innis a' chompanaidh siubhail Tui gu robh call de £63m orra leis an troimh-chèile aig na puirt-adhair. Thàinig orra mu 200 seirbheis plèana a chur dheth sa Chèitean agus san Ògmhios le gainnead luchd-obrach aig na puirt-adhair.