Thàinig àrdachadh air prìsean aig Fèill Uan na Luirge am bliadhna. Chaidh 15,500 beathach a reic aig an fhèill ann an Cataibh, agus an tuilleadh luchd-ceannach ann.

Tha an aithris seo aig Doneil MacLeòid.