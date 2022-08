Thàinig rabhadh bho Riaghaltas na h-Alba gum feum iad seirbheisean a ghearradh mas gabh airgead saoradh airson àrdachadh pàighidh do luchd-obrach na roinne poblaich. Tha na buidhnean ath-sgrudaidh neo-eisimeileach a' moladh àrdachadh pàighidh gu math nas motha na bha dùil. Sgrìobh Leas Phriomh-Mhinistear na h-Alba, John Swinney, dhan t-Seansalair ag iarraidh tuilleadh airgid mu choinneimh sin ach thuirt Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte gun tug iad mu thràth an t-suim as motha fhathast do Holyrood.

Gheall Rishi Sunak dhan bhallrachd Thòraidheach gun gearradh e ìre bhunaiteach cìs a' chosnaidh gu 16% nam b' e an ath-Phrìomhaire. Tha luchd-taic Liz Truss, a tha a' seasamh na aghaidh 'son ceannas a' phàrtaidh, a' fàgail air Mgr Sunak gu bheil e ag atharrachadh a phoileasaidh air cìsean.

Bheir Cùirt an Ath-thagraidh èisdeachd aig a' mhionaid mu dheireadh do chùis a' bhalaich, Archie Battersbee, uairean de thìde mas robh dotairean ann an Lunnain am beachd an t-inneal a tha ga chumail beò a thionndadh dheth. Chaidh Archie, a tha 12, fhaighinn gun mhothachadh na dhachaidh sa Ghiblean. 'S e comataidh aig na Dùthchannan Aonaichte a dh'iarr an èisdeachd seo.

Tha a' chiad bhàta le gràin air bòrd air falbh à port Odesa anns an Ucràin fon aonta a chuir an Tuirc air dòigh air a' mhìos seo chaidh. Gheall Mosco fon aonta sin slighe shàbhailte do shoithichean bathair tron Mhuir Dhubh. Tha a' chiad shoitheach seo air a slighe a Lebanon le luchd de choirce Innseanach.

Tha an RAC ag iarraidh air an riaghaltas barrachd taic a thoirt do dhràibhearan le cosgaisean àrda a' chonnaidh. Ràinig prìs a' pheatroil agus diesel an ìre as motha riamh ann am Breatainn air an t-samhradh seo. Gheàrr an riaghaltas còig sgillinn far cìs a' chonnaidh sa Mhàrt ach tha an RAC ag ràdh gun do rinn a' mhòr-chuid de na dùthchannan Eòrpach eile gearradh gu math nas motha na sin. Tha iad a' togail air eiseimpleir na Gearmailte a thug luach 25 sgillinn far cìs a' chonnaidh acasan.