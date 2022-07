Bliadhna bhon a theab gobhar òg bàsachadh ann an ionnsaigh chon ann am Bàideanach, tha muinntir na sgìre an dòchas gu bheil daoine air ionnsachadh bho na thachair.

Gu h-àraidh leis gu bheil an gobhar a-nis a' fuireach nam measg.

Thathas cuideachd den bheachd gu bheil laghan nas cruaidhe a' soirbheachadh gu ìre ann a bhith a' toirt lùghdachadh air an àireamh ionnsaighean a th'air a bhith ann.

Tha Nicole Mhoireach ag aithris.