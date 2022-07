Cosgaisean Cumhachd

Tha dùil gum faigh 29m teaghlaichean air feadh na Rìoghachd Aonaichte buannachd à sgeama airson daoine a chuideachadh le an cunntasan cumhachd. Thèid £400 a thoirt far na bhios gach teaghlach a' pàigheadh, gach mìos bhon Dàmhair chun a' Mhàirt. Cha bhi aca ris an airgead sin a phàigheadh air ais. Thuirt a' bhuidheann charthannais One Parent Families Scotland nach eil an seo ach fuasgladh eadar-amail.

Murt

Chaidh sgrùdadh muirt a chur air chois às dèidh bàs boireannaich ann an Dùn Omhain. Chaidh Màiri Docherty a dhroch ghoirteachadh às dèidh buairidh faisg air togalach fhlataichean air Sràid Eòin tràth madainn Disathairne. Chaidh a toirt dhan ospadal ach chaochail i Dimàirt. Tha fireannach aois 43, agus boireannach 40 bliadhna de dh'aois, air nochdadh ann an Cùirt an t-Siorraim ann an Grianaig co-cheangailte ris a' chùis. Tha na Poilis a' sireadh tuilleadh fiosrachaidh.

Wayne Couzens

Cuiridh an t-oifigear poilis a mhuirt Sarah Everard seachad an còrr de a bheatha anns a' phrìosan, agus e air ath-thagradh airson a bhinn a lùghdachadh a chall. Chaidh binn-bheatha a chur air Wayne Couzens airson Sarah, a bha 33, èigneachadh agus a mhurt. Bha an luchd-lagha aige a' cumail a-mach gun robh binn-bheatha ro fhada agus gum biodh binn prìosain de na deicheadan bhliadhnaichean nas iomachaidh. Thuirt britheamhan aig Cùirt an Ath-Thagraidh gun robh an rud a rinn Couzens cho gràineil 's gum feumadh a' bhin-bheatha seasamh.

Inbhir Nis

Tha poilis ann an Inbhir Nis a' sireadh fiosrachaidh às dèidh mar a chaidh oidhirp a dhèanamh gus duine a mhurt ann an sgìre Bhaile a' Chnuic den bhaile. Chaidh oifigearan a ghairm gu làrach air Rathad Esk tràth feasgar Diardaoin, far an d' fhuair iad fireannach air a dhroch leòn. Chaidh an duine, a tha 31, a thoirt dhan ospadal far a bheil e ann an suidheachadh cothromach. Thuirt an t-Àrd-Inspeactair Mark Cherniackevich gu bheil iad a' sireadh fireannaich òig co-cheangailte ris a' chùis. Thuirt e gu bheil an duine a tha iad a' sireadh anns na tràth-fhicheadan, caol le falt goirid ruadh, no bàn. Nuair a chaidh fhaicinn air camara CCTV bha e a' ruith bho Rathad Esk gu Rathad MhicAoidh.

Wagatha

Agus tha dùil ri breithneachadh anns an Àrd-Chùirt an-diugh air a' chùis chliù-mhillidh a tha aithnichte mar chùis "Wagatha Christie". Thug Rebecca Vardy a tha pòsta aig a' chluicheadair bhuill-choise Jamie Vardy, a' bhean aig Wayne Rooney Coleen gu lagh agus i a' gearain gun robh i air a cliù a mhilleadh. Bha a' Bhana-Mhgr. Rooney a' cur às leth na Bana-Mhgr Vardy gun robh i air fiosrachadh dìomhair mu a dèidhinn a thoirt dhan phàipear-naidheachd an Sun.