Às dèidh dà bhliadhna a bha duilich a thaobh cuirmean 's eile, tha an fhèis Blas air prògram loma-làn fhoillseachadh 'son cuirmean na bliadhna seo.

Bidh cuid den luchd-ciùil traidiseanta as aithnichte a' nochdadh thall 's a bhos eadar an 2na agus an 10mh là den t-Sultain.

Le tuilleadh fiosrachaidh, seo Cara Coburn.