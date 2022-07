An Atmhorachd

Dh'èirich ìre na h-atmhorachd airson an naoidheamh mìos ann an sreath. Tha na figearan oifigeil a' cur na h-atmhorachd aig 9.4% san Ògmhios - suas bho 9.1% anns a' Chèitean. Tha Banca Shasainn a' tomhas gum bi àrdachadh ann de 11% as t-Fhoghar nuair a thèid prìs a' chumhachd suas a-rithist. Thuirt an Seansalair, Nadhim Zahawi, gu bheil an Riaghaltas ag obair còmhla ri Banca Shasainn airson smachd a chur air an atmhorachd, a tha, thuirt e, a' toirt buaidh air dùthchannan air feadh an t-Saoghail. Tha na h-aonaidhean ag iarraidh àrdachadh pàighidh do luchd-obrach mu choinneimh an àrdachaidh ann an cosgaisean bith-beò, ach tha an Riaghaltas ag ràdh gum fàgadh sin an atmhorachd nas motha buileach.

Na Tòraidhean

Thèid an dithis mu dheireadh a sheasas airson ceannas nan Tòraidhean ainmeachadh feasgar. Bidh na Buill-Phàrlamaid a' taghadh eadar Rishi Sunak, Penny Mordaunt, agus Liz Truss mus tèid a' bhòt eadar an dithis a bhios air fhàgail a-mach gu ballrachd a' phàrtaidh.

Rèile na h-Alba

Thill ScotRail an-diugh dhan chlàr-ama as àbhaist a bhith aca an dèidh do dh'aonadh nan dràibhearan gabhail ri àrdachadh pàighidh 5%. Gheàrr ScotRail 700 seirbheis aig toiseach na h-Ògmhios nuair a dhiùlt dràibhearan uairean a bharrachd obrachadh. Ach tha beagan de mhaill air seirbheisean rèile an-diugh le càradh air loidhnichean air an deach milleadh a dhèanamh leis an teas an-dè. Thuirt Network Rail nach eil trèanaichean a' siubhal dìreach eadar Alba agus Lunnainn air prìomh loidhne a' chosta an iar.

Tubaist

Tha tha poilis ag iarraidh fiosrachaidh mu thubaist-rathaid air a' Ghàidhealtachd an-dè san deach duine a mharbhadh. Bha an duine, a bha 51 bliadhna de dh'aois, air motor-baidhseagal Ducati a bh' ann an tubaist le càr MG dearg stoidhle SUV air rathad an A82 beagan an ear air Inbhir Mhoireastain goirid an dèidh 12:00f. Bha an rathad dùinte airson seachd uairean de thìde.