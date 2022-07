Teas

Thuirt Oifis na Sìde gu bheil iad den bheachd gur i an oidhche an-raoir an tè a bu teotha riamh ann am Breatainn 's i a' fuireach os cionn 25C fad na h-oidhche ann an cuid de sgìrean ann an Sasainn. Tha dùil gum bi i nas blàithe buileach an-diugh na bha i an-dè ann an Sasainn, sa Chuimrigh agus ann am pàirtean de dh'Alba. Agus tha coltas gum faodar an teothachd as motha riamh a chlàradh anns an Rìoghachd Aonaichte an-diugh, ann an ceann an ear-dheas Shasainn, far am faodadh i èirigh gu 42C.

An Rèile

Dhùin Network Rail prìomh loidhne a' chosta an ear eadar King's Cross ann an Lunnainn, ceann an ear-dheas Shasainn, agus Alba le buaidh an teas. Ann an Alba chaidh iarraidh air daoine gun siubhal air an rèile gun deagh adhbhar agus fuireach a-staigh anns an dubhar eadar 11:00m agus 3:00f.

Na Tòraidhean

Bidh buill-phàrlamaid Thòraidheach a' bhòtadh an-diugh a-rithist airson ceannaird ùir. Tha an seann Sheansalair, Rishi Sunak, fhathast air thoiseach, agus tha farpais eadar Penny Mordaunt, Liz Truss, agus Kemi Badenoch airson an dàrna àite mus tèid am bhòt a-mach gu ballrachd a' phàrtaidh. Tha na buill-phàrlamaid a thug taic do Thom Tugendhat mus do thuit esan a-mach às an fharpais an-dè, a' beachdachadh air cò dha a bheir iad am bhòt a-niste.

Pàigheadh

Tha figearan oifigeil ag ràdh gu bheil ìre pàighidh anns a' chumantas a' tuiteam aig an ìre as luaithe ann an còrr is 20 bliadhna, aig 2.8%, nuair a tha sin ga thomhas mu choinneimh buaidh na h-atmhorachd. Agus tha am fiosrachadh bho Oifis nan Staitistig Nàiseanta a' cur cion a' chosnaidh an Alba aig 3.5% eadar am Màrt agus an Cèitean, 's tha sin nas lugha na ìre na Rìoghachd Aonaichte air fad.

Covid

Tha luchd-obrach aig Ospadal nan Eilean Siar ann an Steòrnabhagh a' strì ris an àireimh as motha de chùisean Covid an sin bho thòisich am pandemic. Chan eil iad a' dèanamh ach obair-lannsa ann am fìor èiginn, agus tha Uàrd 2 dùinte do dhuine às ùr. 'S chan eil tadhal air an ospadal gu lèir ceadaichte ach far a bheil deagh adhbhar air.

Tuath-gaoithe

Thuirt Lewis Wind Power gu bheil iad a' dol air adhart leis a' phlana airson tuath-gaoithe mhòir ged a tha maill air càball dealain ùr gu Tìr-Mòr. Dh'innis SSEN aig toiseach na mìos seo gum bi an càball ùr nas motha, aig 1.8GW, ach gum bi 2030 ann mus bi e deiseil - sin trì bliadhna air dheireadh air na bha dùil.