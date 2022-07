Chaidh moladh a dhèanamh air Cnoc Soilleir ann an Dalabrog, le luchd-teagaisg agus oileanaich aig Ceòlas, 's iad air a'chiad sgoil shamraidh a chumail ann. Chaidh an togalach a dhealbh a dh'aona ghnothach mar àite far an gabhadh cultar, cànan agus ceòl ionnsachadh - agus chòrd e gu mòr ris an fheadhainn a bha ag ionnsachadh ann o chionn ghoirid mar a chuala Shona NicDhòmhnaill.