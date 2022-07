Aithris Bhideo:

'S e seachdain eachdraidheil a th' ann ann an goilf an t-seachdain 'sa is an Fharpais Fhosgailte ga cumail airson a' cheud is leth-cheudamh turas. 'S ann an Cille Rìbhinn a tha an fharpais am bliadhna - dachaidh spioradail an spòrs. Ach cha b' ann an sin a chaidh a' chiad Open a chumail ge-ta. Nuair a tha thu a' bruidhinn air eachdraidh na farpais, feumar tòiseachadh ann am Preastabhaig. Tha tuilleadh aig Dòmhnall Angaidh Moireasdan.