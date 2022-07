Ceannas nan Tòraidhean

Chuir Rùnaire nan Cùisean Cèine, Liz Truss, a h-iomairt air bhonn airson ceannas a' Phàrtaidh Thòraidhich. Tha 11 duine ag amas a-niste air a dhol an àite Bhoris Johnson. Tha Comataidh 1922 nan Cùl-bheingearan Tòraidheach a' coinneachadh an-diugh fhathast a chur riaghailtean agus clàr-ama na farpais air dòigh.

'S nì Ceannard nan Làbarach, Sir Keir Starmer, òraid an-diugh a' toirt slaic air tagraichean airson ceannas nan Tòraidhean. Tha e a' fàgail air feadhainn dhiubh gu bheil iad a-niste a' cur an aghaidh àrdachaidh chìsean ris an robh iad a' cur taic ann an riaghaltas Bhoris Johnson.

ScotRail

Tha dùil ri fios an-diugh an do ghabh dràibhearan trèana Scotrail ri tairgse pàighidh ùr. Tha a' chompanaidh air a bhith a' ruith sheirbheisean air clàr-ama èiginneach bho chionn faisg air dà mhìos. Tha ScotRail a' tabhann 5% a-niste 's a' gealltainn nach caill luchd-obrach an cosnadh an aghaidh an toil.

Uber

Tha a' chompanaidh Uber a' dol às àicheadh gun robh iad a' coiteachadh luchd-poilitigs gu mì-laghail. Thàinig pàipearan a bha dìomhair am follais a tha a' sealltainn gun do bhruidhinn Uber ri luchd-poilitigs airson feuchainn ri buaidh a thoirt air poileasaidh còmhdhail ann an Lunnainn. Bha coinneamhan aca le Seòras Osborne nuair a bha esan na Sheansalair, agus ri ministearan riaghaltais mar Matt Hancock, Priti Patel agus Sajid Javid. Tha Uber agus na ministearan ag ràdh gun do chùm iad ris na riaghailtean.

An Ucràin

Thuirt an Ucràin gu bheil iad a' togail airm le 1,000,000 saighdear airson ceann a deas na dùthcha a thoirt air ais bhon Ruis. Thuirt am Ministear Dìon, Oleksiy Reznikov, gum bi iad a' cleachdadh armachd a thug NATO dhaibh. Chuir Riaghaltas na h-Ucràin rabhadh ron seo do shìobhaltaich falbh às na sgìrean a tha fo smachd na Ruis.

Flataichean

Tha Comhairle Shiorrachd Lannraig a Tuath am beachd 200 seann flat a leasachadh airson dachaigh a thoirt do dh'fhògarraich às an Ucràin. Fhuair a' Chomhairle £5m bho Riaghaltas na h-Alba airson càradh a dhèanamh air dà bhloc fhlataichean a bha iad am beachd a leagail ann an Wishaw agus ann an Coatbridge.

Tubaist Caidheig

Dhearbh na Poilis gun do chaill fear a bheatha ann an tubaist caidheig air taobh siar Leòdhais. Chaidh fios air na seirbheisean èiginn goirid ro 8:00f an-raoir nach robh sgeul air an duine, a bha 59 bliadhna de dh'aois, agus a bha an dèidh falbh à cidhe Chàrlabhaigh na bu tràithe air an là. Thuirt na Poilis gun deach innse dhan fheadhainn as dlùithe air.