Ma 's e dràma a bha a dhìth oirbh bha còir agaibh a bhith san Eilean Sgitheanach far an robh Sgoil Shamhraidh Dràma a' dol fad na seachdaine am Port Rìgh.

'S iad Fèisean nan Gàidheal a chuir an t-seachdain air dòigh le òigridh a' tighinn bho gach ceàrnaidh de dh'Alba.

Tha Alasdair MacLeòid ag aithris.