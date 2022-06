Tha Eich Èirisgeigh nan samhla math air mar a tha eich a' tighinn beò gu nàdarra, agus mar a tha iad eadar dhealaichte bho èich challaichte.

Aig cùrsa san eilean an t-seachdain-sa thathar a' beachdachadh air an coltas, an càirdeas eatorra, agus mar a tha iad air a' bheinn as t-samhradh.

Se an t-amas beatha nas nàdarra a thoirt do dh'eich aig nach eil an aon seòrsa saorsa.

Tha tuilleadh aig Shona NicDhòmhnaill.