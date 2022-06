Stailc na Rèile

Chan eil ach fìor bheag de na seirbheisean trèana ann an Sasainn, an Alba 's anns a' Chuimrigh an-diugh air an dàrna là de thrì stailcean nàiseanta, agus na còmhraidhean eadar aonadh an RMT agus NetworkRail a' briseadh sìos. Tha an RMT ag ràdh gu bheil Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte a' dèanamh chnap-starra le bhith a' maoidheadh gun tèid cosnaidhean a ghearradh. Chan eil dad de sheirbheisean an Alba ach còig ann am meadhan na dùthcha, 's tha iad sin fhèin air an cuingealachadh gu mòr agus a' stad aig 6:30f.

Luchd-obrach Gilleachais

Tha an Riaghaltas ag iarraidh atharrachadh san lagh a leigeadh le companaidhean luchd-obrach gilleachais fhastadh an àite luchd-obrach air stailc. Thèid am plana fhoillseachadh an-diugh. Tha an Riaghaltas ag ràdh gun dèanadh sin cùisean nas fhasa nam biodh stailcean eile ann. Ach tha na h-aonaidhean ag ràdh nach eil an Riaghaltas ach a' coimhead airson buaireadh.

Afganastan

Thuirt Prògram Bìdhe nan Dùthchannan Aonaichte gu bheil iad a' cur na 's urrainn dhaibh de bhiadh agus innleachd eile gu taobh sear Afganastan, far an do chaill còrr is 1,000 duine am beatha ann an crith-thalmhainn mhòir a' bhòn-dè. Tha uisge trom a' cur maill air na sgiobannan teasairginn.Thuirt na h-ùghdarrasan ann am Paktika, an sgìre as motha a dh'fhuiling, gu bheil cruaidh-fheum aca air cobhair eadar-nàiseanta.

Covid Fada

Tha feadhainn air a bheil Covid Fada aig Holyrood an-diugh ag iarraidh cùraim nas fheàrr. Tha iad ag ràdh nach eil goireasan ceart ann dhan leithid, agus gum feumar clionaigean a stèidheachadh a dh'aona-ghnothaich dhaibh. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gu bheil seirbheisean agus taic ann dhaibh mar thà. Tha na figearan as ùire ag ràdh gun robh àrdachadh an treas cuid ann an cùisean Covid na h-Alba air an t-seachdain a chaidh seachad.

An Ucràin

Tha Rùnaire nan Cùisean Cèine, Liz Truss, a' fàgail air an Ruis gu bheil iad a' cleachdadh bìdhe mar inneal cogaidh le bhith a' cur stad air gràn a tha a' sìor chàrnadh aig na puirt Ucràinianach. Thuirt Ms Truss, air turas dhan Tuirc, gu bheil e cudromach gum bi fuasgladh ann mus tòisich foghar ùr anns an Ucràin air an ath-mhìos.

An Ironworks

Nì comhairlichean co-dhùnadh an-diugh air cead do phlana a chuireadh taigh-òsta mòr air làrach ionad-ciùil an Ironworks ann an Inbhir Nis. Tha oifigich dhealbhachaidh a' moladh taic do phlana na companaidh Bricks Capital, ged a tha feadhainn gun cailleadh am baile goireas ciùil.