Thàinig sgiobaidhean ball-coise bho dhiofar sgìrean còmhla ann an Inbhir Nis airson Cuach nan Àrd-sgoiltean.

B' e seo a' chiad turas a chaidh an fharpais a chumail agus bha an là aig Sgoil Gàidhlig Ghlaschu. Bha Ruairidh MacÌomhair an làthair dhuinne ...