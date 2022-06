Chuirear co-bhanntachd air chois ann am Bun Ilidh air an deireadh sheachdainn airson loidhne rèile a' chinn a tuath gu Inbhir Ùige is Inbhir Theòrsa a bhrosnachadh.

Bhathas cuideachd a' comharrachadh 150 bliadhna bhon a dh'fhosgail an earrann dhen loidhne eadar Goillspidh is Bun Ilidh - leasachadh a phàigh Diùc Chataibh gu pearsanta.

Tha Pàdraig MacAmhlaigh ag aithris à Bun Ilidh.