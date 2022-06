Stailcean

Chaidh iarraidh air luchd-siubhail ullachadh airson troimhe-chèile mhòr air feadh na Rìoghachd Aonaichte an t-seachdain seo ron stailc rèile as motha ann an 30 bliadhna. Cha bhi ach còig seirbheisean a' ruith anns a' mhòr chuid de dh'Alba a-màireach, Diardaoin agus Disathairne. Tha duil gun till an t-aonadh RMT agus Network Rail gu còmhraidhean an-diugh ach mar a tha cùisean an-dràsta thèid an stailc air adhart.

Luchd-obrach

Tha dùil gum bi cead a dh'aithghearr aig companaidhean luchd-obrach gilleachais fhastadh an àite luchd-obrach àbhaisteach a tha air stailc. Tha duil gun tig an reachdas ùr bho Riaghaltas na Rìoghachd Aonachte gu bith air an ath-mhìos. Tha an Riaghaltas a' cumail a-mach nach ann air aonadh an RMT a tha an lagh ùr ag amas.

Cùram

Tha dotairean ag ràdh gu bheil dìth sheirbheisean cùraim sòisealta ionadail a' cur cuideim air seirbheisean slàinte coimhearsachd gu ìre agus gu bheil cunnart ann an do dh'euslaintich. Tha na dotairean ag ràdh gu bheil sna sgìrean iomallach sin a' fàgail feadhainn a tha feumach air cùram sòisealta gan cur dhan ospadal astar mòr bhon dachaigh leis nach eil goireasan cùraim sna sgìrean dham boin iad. Thuirt Riaghltas na h-Alba gu bheil iad ag amas air cùram sòisealta nas fheàrr le Seirbheis Cùraim Nàiseanta ùr.

Easyjet

Tha Easyjet a' gearradh tuilleadh de na seirbheisean adhair aca air an t-samhradh agus iad ag ràdh gur e cion luchd-obrach as coireach. Tha Gatwick agus Amsterdam am measg nam port adhair as motha air an toir na gearraidhean buaidh.

An Fhraing

Chaill Ceann-suidhe na Frainge, Emmanuel Macron, a mhòr-chuid anns a' phàrlamaid. 'S e pàrtaidh Mhgr Mhacron, "Ensemble", am pàrtaidh as motha fhathast san t-Seanadh Nàiseanta ged a chaill iad mu cheud seat anns na taghaidhean an-dè.

Ofgem

Dh'fhoillsich riaghladair a' chumhachd, Ofgem, sreath mholaidhean ùra airson dìon nas fheàrr a chur air luchd-cleachdaidh ma thèid companaidhean fodha. Am measg sin tha smachd air an t-suim a dh'fhaodas companaidh a thoirt à cunntas-banca luchd-cleachdaidh gach mìos airson nach bi cus airgid a' càrnadh aca. Thig air na companaidhean dèanamh cinnteach cuideachd nach caill luchd-cleachdaidh an cuid airgid ma 's e agus gun tèid a' chompanaidh à bith.

Bugha Mòr

Tha aithisg ùr ag ràdh nach fhiach Dachaigh-cùraim a' Bhugha Mhòir ann am Port Rìgh a chàradh. Chosgadh e faisg air £5m not an goireas a thoirt gu inbhe agus riaghailtean an là an-diugh a rèir na companaidh a rinn sgrùdadh do NHS na Gàidhealtachd, air a bheil cuideam an dachaigh a ghabhail thairis. Tha an dachaigh ann an cunnart dùnadh an dèidh dhan charthannas Crossreach, a tha a' ruith na dachaigh an-dràsta do dh'Eaglais na h-Alba, innse nach eil airgead acasan a nì càradh air an toglach.