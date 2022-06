Thuirt Seann Cheannard Gàrradh MhicFhearghais gum b'fheàrr leis nach biodh iad air a' chùmhnant son dà bhàt-aiseig do ChalMac fhaighinn - agus e ag ràdh gum biodh an gàrradh uabhasach fhèin soirbheachail an-dràsta mura b'e sin.

Bha Jim MacColla a' toirt seachad fianais do Chomataidh an Sgrùdaidh Phoblaich aig Holyrood an-diugh.

