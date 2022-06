Arwen

Rinn riaghladair a' chumhachd, Ofgem, càineadh air an dòigh san do làimhsich na companaidhean dealain trioblaidean a rinn Stoirm Arwen. Bha ceann an ear-thuath na h-Alba, Dùn Phris agus Gall-Ghàidhealaibh agus na Crìochan am measg nan sgìrean as miosa agus an dealan dheth aca airson còrr is seachdain san t-Samhain an-uiridh. Thuirt Ofgem gun do dh'fhailich e air na companaidhean fiosrachadh a chumail ri luchd-cleachdaidh agus gun do dh'aontaich trì dhiubh a-niste deich millean not a bharrachd de dh'airgead dìolaidh a thoirt do choimhearsnachdan a dh'fhulaing.

Scotrail

Tha tuilleadh chòmhraidhean eadar Scotrail agus aonadh nan draibhearan trèana, ASLEF, an-diugh ag amas air rèite san deasbad mu phàigheadh. Thuirt an t-aonadh gu bheil iad gu math dòchasach, ach gu faodadh stailc a bhith ann mur am faigh iad aonta. Tha mòran de sheirbheisean Scotrail dheth an-dràsta agus draibhearan a' diùltadh uairean a bharrachd obrachadh.

Aiseagan

Thug àrd-sheirbheiseach catharra gealltanas do chomataidh ann am Pàrlamaid na h-Alba nach robh ann ach turchartas gun do nochd pàipear a bha air chall, mu bhàtaichean aiseig ùra do ChalMac, air an dearbh là 's bha deasbad pàrlamaid ann mun chonnspaid. Bha Stiùiriche nan Goireasan Mara aig Còmhdhail Alba, Fran Pacitti, a' toirt fianais do Chomataidh Sgrùdaidh Holyrood. Tha an dà bhàta ùr còig bliadhna air dheireadh agus còrr 's a dha uimhir gu leth nas daoire na bu chòir agus tha Buidheann Sgrùdaidh na h-Alba air a bhith a' ceasnachadh carson a chaidh an cùmhnant a thoirt seachad gun riaghailtean àbhaisteach an ionmhais.

An eaconomaidh

Thàinig rabhadh bho Sheòmraichean Malairt Bhreatainn gun tig stad air eaconomaidh na Rìoghachd Aonaichte am bliadhna agus gum bi crìonadh goirid ann. Thuirt a' buidheann eaconomach eadar-nàiseanta, an OECD, an-dè gur ann am Breatainn, seach prìomh dhùthaich sam bith eile a bharrachd air an Ruis, a bhios am fàs eaconomaigeach as lugha an ath-bhliadhna.

Connadh

Tha an RAC ag ràdh gu bheil e a' cosg còrr is ceud not sa chumantas, son a' chiad uair, tanca peatrail càr teaghlaich a lìonadh. Tha liotair de pheatral gun luaidh aig not 's ceithir fichead sgillinn sa dhà sa chumantas air feadh Bhreatainn agus ann an cuid de dh'àiteachadh tha e còrr 's dà not an liotair.

Connadh anns na h-eileanan

Agus thuirt ceannard companaidh iasgaich cho mòr 's th' anns na h-Eileanan an Iar gu bheil prìs a' chonnaidh cho àrd 's gun tèid feadhainn sa ghnìomhachas à bith. Thuirt Dòmhnall Eòsaph MacIlleathainn aig Barratlantic gu bheil bàtaichean iasgaich a' pàigheadh a dhà uimhir air dìosal 's bha iad an-uiridh. Agus thuirt e gum feum an riaghaltas comhair a dhèanamh mu choinneamh cho daor 's tha stuth ann am bùthannan nan eilean.