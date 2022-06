Tha teaghlach às an Ucràin air gabhail ri cuireadh a dhol a dh'fhuireach ann an Loch Baghasdail.

Tha càraid le taigh-aoigheachd ann an sin air àite-còmhnaidh a thabhann dhaibh tro sgeama nàiseanta.

Tha an teaghlach an-dràsta sa Phòlainn agus an dòchas a bhith ann an Uibhist as t-fhoghar. Tha Shona NicDhòmhnaill ag aithris.