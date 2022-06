Boris Johnson

Dh'innis Boris Johnson do mhinistearan a' Chaibineit gu bheil e a' tarraing loidhne fo cheistean mu a cheannas an dèidh bhòt earbsa na h-oidhche a-raoir anns an d'fhuair e taic a' mhòr-chuid de na buill-phàrlamaid Thòraidheach. Bhòt 211 BP air a shon agus 148 na aghaidh. Tha an seann cheannard Tòraidheach, am Morair Hague, am measg na tha ag ràdh gu bheil 40% de na buill-phàrlamaid aige fhèin a' fàgail Mhgr Johnson ann an suidheachadh far am feum e beachdachadh air am bu chòir dha fuireach san dreuchd. Cha do bhòt airson Mgr Johnson ach dithis de na sianar bhall-pàrlamaid Tòraidheach Albannach.

An Ucràin

Thuirt Ceann-suidhe na h-Ucràin, Volodymyr Zelensky, gu bheil sabaid chruaidh air sràidean Severodonetsk air taobh sear na dùthcha. Tha am baile sin fìor chudromach do phlana na Ruis ann an sgìre Donbas.

Staing cion a' bhìdh

Choisich tosgaire na Ruis a-mach à coinneimh Comhairle Thèarainteachd nan Dùthchannan Aonaichte an dèidh do Cheann-suidhe na Comhairle Eòrpaich ionnsaigh na Ruis air an Ucràin a choireachadh son staing cion a' bhìdh air feadh an t-saoghail. Thuirt Charles Michel gu bheil Moscow a' cleachdadh stòras a' bhìdh mar inneal cogaidh.

Rangers

Thathas a' fàgail air dà stòr spòrs, JD Sports agus Elite Sports, gun do rinn iad cuilbheart mhì-laghail còmhla ri Cluba Ball-coise Rangers. Thuirt Ùghdarras na Farpais agus Margaidh gum faodadh càin a dhol air na trì buidhnean ma thèid am faighinn ciontach. Thathas a' fàgail orra gun robh iad a' briseadh laghan farpais le bhith a' stèidheachadh prìs air cuid den stuth a bha iad a' reic fo shuaicheantas Rangers.